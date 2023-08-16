Amazfit представила аналог «неубиваемых» Apple Watch Ultra

Компания Amazfit представила новые умные часы из своей линейки Cheetah — модель Cheetah Square. Они выделяются рядом заметных характеристик и функций.

Amazfit Cheetah Square обладают квадратным дизайном и оснащены 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450 x 390.

Особенностью экрана является его яркость в 1000 нит, а также функции, такие как Always-On Display и более 100 предустановленных циферблатов.

По данным производителя, часы поддерживают более 150 спортивных режимов и интегрированы с голосовым помощником Amazon Alexa.

Часы Cheetah Square обещают до 8 дней работы от одного заряда или 13 часов с включённым GPS. Они весят всего 25 г без ремешка и имеют водонепроницаемость 5ATM.

Модель также оснащена биометрическим датчиком BioTracker PPG, который может фиксировать различные показатели, связанные со здоровьем, такие как уровень кислорода в крови и пульс.