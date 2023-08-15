В сети появились первые живые фото Xiaomi Mi Pad 6 Max, 14-дюймового планшета, который был представлен компанией Xiaomi вчера.

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Диагональ экрана нового планшета можно сравнить с некоторыми ноутбуками, при этом экран Mi Pad 6 Max на 59% больше экрана у iPad. Показатель iPad, равен 100%, есть поддержка HDR 10, частота обновления картинки составляет 120 Гц.

В основе планшета лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1:

1 ядро с частотой 3.2 ГГц – Cortex-X2;

3 ядра с частотой 2.75 ГГц – Cortex-A710;

4 ядра с частотой 2 ГГц – Cortex-A510;

Графический чип Adreno 730 с частотой 900 Мгц.

Объем аккумулятора составляет 10 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 ватт, также планшет может давать обратную зарядку мощностью 33 ватта. Кроме того, Xiaomi выпустила новую умную клавиатуру и новый стилус. Стоимость умной клавиатуры составляет 110 долларов США, стоимость стилуса 70 долларов США.

Планшет Xiaomi Mi Pad 6 Max можно купить в двух комплектациях: