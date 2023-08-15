Google начала предупреждать пользователей об удалении аккаунтов

Google 14 августа начала рассылать пользователям уведомления об удалении неактивных аккаунтов. Об этом сообщает PCWorld.

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Теперь допустимый период неактивности аккаунта во всех продуктах и сервисах Google будет составлять два года. Изменения вступили в силу с 14 августа, но удалять аккаунты со всех их контентом начнут после декабря 2023 года.

Перед удалением аккаунта Google отправит несколько писем на его основной и резервный электронные адреса. Аккаунт может быть удален только через восемь месяцев после отправки этих писем.

После удаления аккаунта создать новый с тем же адресом Gmail не удастся.

Чтобы избежать удаления, нужно войти в свою учетную запись Google (или какой-либо сервис компании) и совершить какое-либо действие, - прочитать электронное письмо, использовать Google Диск, посмотреть видео, если это YouTube, войти с аккаунтом Google в сторонние приложения и сервисы.

В мае 2023 года вице-президент Google Рут Кричели сообщила, что компания удалит все личные учетные записи, которые были неактивны в течение двух лет. Мера коснется Google Workspace (почты Gmail, текстового редактора Docs, облачного хранилища Drive и других), YouTube и Google Photo.

Удалять будут только личные аккаунты, мера не затронет учетные записи компаний и организаций. Также не станут удалять аккаунты с подарочными картами с ненулевым балансом и аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play.

В первую очередь удалят аккаунты, которые были созданы и затем никогда не посещались пользователем.