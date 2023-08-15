«Википедию» повторно оштрафовали за фейки о спецоперации

Суд в Москве повторно оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, частью которой является «Википедия», за неудаление статей, содержащих фейки о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», — приводит агентство решение судьи.

В августе компания получила штраф на три миллиона рублей за нарушение той же статьи.