В Китае нашли древнейшую систему дренажных труб

Жители Китая эпохи неолита были способны создавать сложные инженерные конструкции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, обнаружив старейшую в стране систему керамических дренажных труб.

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Сеть керамических труб и дренажных канав обнаружили в поселении Пинлян-Тай. Ее возраст оценили в 4000 лет. То время относилось к периоду культуры Луншань.

Водопроводные трубы были созданы путем соединения отдельных сегментов. Длина каждого сегмента составляла 30-40 см, диаметр – 20-30 см.

Предыдущие исследования показали, что климат этого региона в эпоху неолита отмечался обильными муссонными дождями. Дренажная система позволяла отводить избыток влаги. Вдоль домов шли канавы, по которым вода поступала в керамические трубы и далее – в окружающий поселение ров.

Интересно, что в поселении Пинлян-Тай фактически отсутствовали признаки социальной иерархии. Дома и захоронения жителей выглядели примерно одинаково, словно никто из них не выделялся особым положением в обществе и богатством. Это отличало Пинлян-Тай от других городов той эпохи, где шло явное разделение на богатых и бедных.

Ученые предположили, что в поселении отсутствовала централизованная власть. Но при этом население города смогло объединиться и скоординировать усилия, необходимые для производства, установки и обслуживания водопроводной системы, сообщает Nature Water.

«Пинлян-Тай – необыкновенное место. Сеть водопроводных труб демонстрирует продвинутое понимание инженерии и гидрологии, которое ранее считалось возможным только в более иерархичных обществах», – отметили исследователи.