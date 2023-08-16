Как кошки всегда приземляются на лапы: главный секрет физики

Даже ученые порой не могут противиться странным чарам домашних кошек. Да, Шредингера можно обвинить в жестоком обращении с животными из-за его знаменитого мысленного эксперимента, однако у Эдвина Хаббла был кот по имени Коперник, который дремал на столе астронома, пока тот работал. Кроме того, кошки порой указываются как соавторы научных работ. На этом фоне неудивительно, что ученые уже столетиями бьются над простым вопросом: как (и почему) падающие кошки всегда приземляются на лапы.

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Специалисты выдвигают четыре основные гипотезы, которые могут объяснить этот феномен. Согласно оригинальной теории, кошки подминают под себя одну пару лап, чтобы изменять вращение разных секций своего тела. Физик XIX века Джеймс Клерк Максвелл предложил объяснение по модели «падающего фигуриста» — она гласит, что кошки изменяют момент импульса, подтягивая или вытягивая лапы по необходимости. Третья гипотеза утверждает, что кошки сгибаются в талии и вращают оба сегмента своего тела в противоположном направлении. Наконец, четвертая теория приписывает магическую ловкость кошачьим хвостам — якобы они работают как пропеллеры.

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На практике же кошки так или иначе используют техники, описанные во всех четырех гипотезах. Да, при взгляде на фотографию падающей кошки можно сделать много выводов, но главными аспектами остаются поворотные движения тела. Кошки сгибаются в талии и разворачиваются таким образом, чтобы приземлиться на лапы. Но помимо этого они также используют хвост и собственные лапы в качестве рычагов, причем каждая кошка делает это немного по-своему.