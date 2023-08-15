Microsoft заблокирует активаторы KMS Auto в следующем обновлении Windows

Microsoft недавно выпустила обновления безопасности для Windows 10 и Windows 11, а также для серверных версий.

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Наибольший интерес в нём вызвал специальный апдейт для Microsoft Defender, предназначенный для улучшения безопасности и производительности изображений при установке Windows.

По словам Microsoft, свежий патч, выпущенный всего несколько дней назад, добавляет обнаружение угроз для различных троянов, программ-вымогателей и других угроз.

Особое внимание стоит уделить блокировке AutoKMS (Key Management Service) — софта для бесплатной активации Windows. Это один из самых популярных инструментов для обхода лицензирования продуктов Microsoft.