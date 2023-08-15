В Адыгее нашли древние захоронения и святилища с сотнями артефактов

В преддверии Дня археолога, который отмечается сегодня, в Адыгее обнаружили древние захоронения и святилища с сотнями находок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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- Фрагменты керамической посуды, скифская бляшка, колхидская фибула и другие артефакты - это лишь часть находок, которые обнаружены в эти дни в ходе Кавказской археологической экспедиции, - написал он. - Она проводилась Северокавказским филиалом Государственного музея Востока и ООО "Культурное наследие" в рамках охранно-спасательных работ в районе Азишского хребта. Примечательно, что раскопки завершились в преддверии Дня археолога, который отмечается сегодня.

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Специалистам уже удалось подвести предварительные итоги экспедиции. Они нашли три древних захоронения и два святилища разной формы. Два средневековых захоронения относятся к ХII-ХIV векам нашей эры, одно другое - к периоду раннего железного века. В погребениях и святилищах археологи обнаружили сотни различных находок, которые еще предстоит изучить, но уже сегодня можно сказать, что горностепная территория Адыгеи была привлекательной во все времена.

- Данная экспедиция - в числе первых по исследованию горной местности Адыгеи, - продолжил Кумпилов. - Но мы сейчас активно развиваем туризм, осваиваем горную территорию, чему, конечно, предшествуют раскопки в рамках охранно-спасательных работ. Благодаря изучению горной местности республики, будет накоплен уникальный археологический материал, получена новая информация, на основе чего и корректируются уже известные данные об историческом прошлом Адыгеи и народов, населявших эту территорию много тысячелетий назад. Результаты этой работы подтверждают, что наша республика обладает богатым историческим наследием.