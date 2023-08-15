В Адыгее нашли древние захоронения и святилища с сотнями артефактов
В преддверии Дня археолога, который отмечается сегодня, в Адыгее обнаружили древние захоронения и святилища с сотнями находок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
- Фрагменты керамической посуды, скифская бляшка, колхидская фибула и другие артефакты - это лишь часть находок, которые обнаружены в эти дни в ходе Кавказской археологической экспедиции, - написал он. - Она проводилась Северокавказским филиалом Государственного музея Востока и ООО "Культурное наследие" в рамках охранно-спасательных работ в районе Азишского хребта. Примечательно, что раскопки завершились в преддверии Дня археолога, который отмечается сегодня.
Специалистам уже удалось подвести предварительные итоги экспедиции. Они нашли три древних захоронения и два святилища разной формы. Два средневековых захоронения относятся к ХII-ХIV векам нашей эры, одно другое - к периоду раннего железного века. В погребениях и святилищах археологи обнаружили сотни различных находок, которые еще предстоит изучить, но уже сегодня можно сказать, что горностепная территория Адыгеи была привлекательной во все времена.
- Данная экспедиция - в числе первых по исследованию горной местности Адыгеи, - продолжил Кумпилов. - Но мы сейчас активно развиваем туризм, осваиваем горную территорию, чему, конечно, предшествуют раскопки в рамках охранно-спасательных работ. Благодаря изучению горной местности республики, будет накоплен уникальный археологический материал, получена новая информация, на основе чего и корректируются уже известные данные об историческом прошлом Адыгеи и народов, населявших эту территорию много тысячелетий назад. Результаты этой работы подтверждают, что наша республика обладает богатым историческим наследием.
Здесь сложился знаменитый Нартский эпос. Также по территории региона проходил Великий Шелковый путь. Всему миру известна Майкопская археологическая культура, названная по находкам в майкопском кургане Ошад в конце ХIХ века. Драгоценные артефакты стали ценными экспонатами Золотой кладовой Эрмитажа. Жемчужиной коллекции Государственного музея искусства народов Востока можно назвать серебряный ритон с крылатым Пегасом, который был обнаружен при раскопках Уляпского кургана в Красногвардейском районе. Этот ритон является шедевром искусства мирового значения, он стал своеобразным культурным символом Адыгеи. Дольмены, множество неисследованных курганов всегда привлекали в республику исследователей. Не случайно специалисты называют Адыгею археологической Меккой.