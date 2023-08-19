Могут ли световые мечи из «Звездных войн» существовать в реальности?

Световые мечи — пожалуй, самое известное и узнаваемое оружие из вселенной «Звездных войн». И поклонники франшизы годами задаются одним и тем же вопросом: когда ученые смогут создать нечто подобное в реальности? Портал sciencealert.com разбирается в нюансах.

© IMDB

Как работают световые мечи

Видео дня

Если судить по сюжетам, фильмам и фанатскому лору, накопленному за время существования «Звездных войн», режущая кромка светового меча состоит из плазмы. Это энергичный газ, состоящий из заряженных частиц — и в реальности его действительно используют для того, чтобы разрезать электрически-проводимые материалы. Ионизированный поток газа, проходящий через воздух под давлением, формирует электрическую цепь с материалом, и ток нагревает его выше точки плавления. Причем температуры бывают довольно серьезными — иногда выше 20 000 градусов Цельсия.

Некие подобия световых мечей существуют и в реальности. Например, в 2020 году YouTube-канал Hacksmith Industries выпустил ролик про сборку такого гаджета: по сути, плазменного факела, который способен достичь температуры около 4 000 градусов Цельсия. И он действительно может разрезать металлические двери — пусть и немного медленнее, чем это происходит в фильмах.

Wikipedia

Основная проблема подобного устройства заключается в источнике газа. Даже если инженеры найдут способ эффективно раскалять материал, меч нуждается в источнике заряженных частиц. Прототип Hacksmith Industries работал от тяжелых резервуаров с газом, и даже такого запаса горючего хватает ненадолго. Конечно, существуют перспективные разработки, которые способны сделать световой меч из фильмов реальностью, но они пока далеки от совершенства.

Может ли меч действительно состоять из света

Допустим, плазменный световой меч появится еще нескоро. Но что насчет «светового» светового меча? По сути, свет — это искажение в электромагнитном поле, которое приобретает форму частиц под названием фотоны. Они обладают способностью находиться в одном и том же месте: в теории, в одной точке пространства может находиться огромное множество фотонов. А это, в свою очередь, потенциально делает световой меч впечатляющим оружием.