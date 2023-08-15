Суд в России впервые оштрафовал Reddit за неудаление запрещенного контента

Суд в России впервые выписал штраф Reddit за неудаление запрещённого контента экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* и фейков о спецоперации на Украине.

Как сообщает РИА Новости, сайт оштрафовали на 2 млн рублей.

«Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что в России в 2022 году резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ.