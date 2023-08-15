В Китае нашли «бронированную» морскую рептилию триасового периода

Китайские палеонтологи описали ранее неизвестную древнюю морскую рептилию, чьи окаменелости были найдены в провинции Хубэй. Ей присвоили научное название Prosaurosphargis yingzishanensis.

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Рептилия жила в ранний триасовый период, 247 миллионов лет назад. Ученые пояснили, что подобные существа процветали в морской среде после Великого пермского вымирания 252 миллиона лет назад. Мелководные моря были благоприятны для развития жизни, и у обитающих там видов практически не было конкурентов и естественных врагов.

«Морские рептилии триаса быстро достигли высокого таксономического и экологического разнообразия и сыграли ключевую роль в реорганизации морских пищевых сетей после вымирания в конце пермского периода», – пояснили специалисты.

Общая длина тела Prosaurosphargis yingzishanensis составляла приблизительно полтора метра. Рептилия была покрыта «броней», состоящей из остеодерм – окостеневших кожных пластин.

Древний вид принадлежал к небольшой группе водных рептилий Saurosphargidae, которая, в свою очередь, являлась частью большой клады завроптеригий. Он был признан самым ранним представителем своего семейства – на 4,5 млн лет старше других известных экземпляров.

Ученые отметили, что открытие новых видов позволяет лучше представить себе раннетриасовую морскую фауну. Существующие данные подтверждают теорию о быстром распространении хищников сразу после массового вымирания, сообщает eLife.