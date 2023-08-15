Новый смартфон OnePlus отправили стоять под дождем вместе с iPhone 14 Pro

Компания OnePlus анонсировала новую технологию Rain Water Touch для готовящегося к релизу смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который сможет распознавать прикосновения к экрану даже в условиях сильного дождя. Об этом сообщает The Verge.

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Нововведение отличает OnePlus Ace 2 Pro от конкурентов на рынке смартфонов, включая флагманы Apple и Samsung, которые испытывают трудности в распознавании прикосновений к сенсорному экрану под дождем.

Чтобы продемонстрировать свое преимущество, OnePlus опубликовала видео-сравнение Ace 2 Pro с iPhone 14 Pro, в котором оба смартфона подвергались воздействию искусственного дождя под разными углами. Видео показало, что iPhone 14 Pro не мог нормально реагировать на прикосновения, в то время как OnePlus Ace 2 Pro продолжал работать без проблем. По всей видимости, смартфон также получит защиту от воды.