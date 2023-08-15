USB-C в iPhone 15 Pro будет в 40 раз быстрее, чем в iPhone 15

Неоднократные утечки подтверждают появление порта USB-C в iPhone 15.

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Наиболее же интересным моментом является то, что стандартная версия iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут использовать USB 2.0 с максимальной скоростью передачи данных 480 Мбит/сек, что сопоставимо с текущим портом Lightning.

Однако iPhone 15 Pro получит в этом плане значительное улучшение. Инсайдеры сообщают, что Pro-версия будет сможет похвастаться USB 3.2, который предлагает скорость передачи данных до 20 Гбит/сек. Это делает его в 40 раз быстрее базовой версии iPhone 15.