Ровер Curiosity нашел доказательство влажно-сухих циклов на раннем Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил доказательство существования влажно-сухих циклов на раннем Марсе, которые аналогичны протекавшим на ранней Земле.
Как сообщает Phys.org, специалистам удалось найти старые грязевые трещины, которые формировались при повторяющейся смене влажных и сухих условий среды.
В новом исследовании ученые сосредоточились на породах возрастом 3,6 млрд лет в кратере Гейла. Там Curiosity удалось найти отложения соли, образующей гексагональный узор, и изучить образцы, взятые из переходной зоны между глинистым слоем и слоем соляных минералов. Она образовалась в период, когда длинные сухие периоды начали преобладать, а озера и реки на Красной планете стали пересыхать.
«Когда озеро высыхает, то грязь трескается, а когда оно снова заполняется, трещины склеиваются. Это первое конкретное доказательство того, что на Марсе был циклический климат», — подчеркнул главный автор исследования Вильям Рапин.
Изучение трещин может помочь понять процессы, которые могли способствовать возникновению жизни. Несмотря на то, что вода нужна для существования организмов, ее баланс с сухостью не менее важен. Повторяющиеся циклы могли предоставить необходимые для формирования микроорганизмов условия.
Отметим, что открытие столь древнего ландшафта на Земле невозможно. Движение тектонических плит постоянно изменяет поверхность, стирая следы прошлых эпох. По этой причине исследование поверхности Марса может помочь приоткрыть тайну возникновения жизни на нашей планете.