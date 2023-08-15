Ровер Curiosity нашел доказательство влажно-сухих циклов на раннем Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил доказательство существования влажно-сухих циклов на раннем Марсе, которые аналогичны протекавшим на ранней Земле.

Как сообщает Phys.org, специалистам удалось найти старые грязевые трещины, которые формировались при повторяющейся смене влажных и сухих условий среды.

В новом исследовании ученые сосредоточились на породах возрастом 3,6 млрд лет в кратере Гейла. Там Curiosity удалось найти отложения соли, образующей гексагональный узор, и изучить образцы, взятые из переходной зоны между глинистым слоем и слоем соляных минералов. Она образовалась в период, когда длинные сухие периоды начали преобладать, а озера и реки на Красной планете стали пересыхать.

«Когда озеро высыхает, то грязь трескается, а когда оно снова заполняется, трещины склеиваются. Это первое конкретное доказательство того, что на Марсе был циклический климат», — подчеркнул главный автор исследования Вильям Рапин.

Изучение трещин может помочь понять процессы, которые могли способствовать возникновению жизни. Несмотря на то, что вода нужна для существования организмов, ее баланс с сухостью не менее важен. Повторяющиеся циклы могли предоставить необходимые для формирования микроорганизмов условия.