На месте Куликовской битвы обнаружены новые артефакты

Российские ученые обнаружили новые артефакты на месте Куликовской битвы. Находки раскрывают ранее неизвестные подробности об историческом сражении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

© Государственный музей-заповедник «Куликово поле»

Так, в сезоне 2023 года удалось найти раздавленный древнерусский красноглиняный горшок. Его датировали первой четвертью XVI века.

По словам ученых, находки показывают, что неподалеку от Куликова поля находились жилые поселения. Местные жители вкапывали сосуды в землю, пока неизвестно, с какой целью.

Объем горшка составлял около пяти литров. Он был слишком крупным для приготовления пищи и, вероятно, использовался для хранения зерна или других запасов.

Ранее считалось, что когда войска Дмитрия Донского и хана Мамая сошлись в битве на Куликовом поле, в окрестностях никто не жил. Но обнаружение кухонной утвари показывает – там были поселения, хотя они не упоминались в писцовых книгах. Их жители могли стать свидетелями сражения.

Кроме того, археологи обнаружили погреб-ледник со слоями золы и битой керамики, наконечник стрелы и лезвия ножей, рыболовный крючок и шип остроги, два соединенных между собой кольчужных кольца.