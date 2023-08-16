В Смоленской области нашли уникальный дротик-змею возрастом 6000 лет

Археологи Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа сделали важную находку в Сертейской долине Смоленской области. Им удалось обнаружить артефакты V-IV тысячелетий до нашей эры, сообщает ТАСС.

Одной из самых интересных находок стал длинный деревянный дротик в форме змеи. Это изделие не имеет аналогов в отечественной археологии.

Возраст артефакта оценили в 6000 лет. Древний мастер сумел вырезать на дереве чешую и изгибы текла змеи. К изделию также прилагался наконечник, но он оказался утерян.

Также в число важных находок вошло медное тесло – рубящее орудие наподобие топора. Это первый случай обнаружения медного изделия в поселениях третьего тысячелетия до нашей эры.

Кроме того, были найдены фрагменты большого деревянного сосуда, фрагмент гарпуна, деревянный наконечник стрелы, а также осколок человеческого черепа и зуб лошади. По словам ученых, находки указывают на активную торговлю племен каменной культуры, обитавших в лесах, и народами Центральной и Юго-Восточной Европы, освоившими обработку металла. Раньше считалось, что два этих мира не взаимодействовали друг с другом.