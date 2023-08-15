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Флагманский смартфон Realme GT 5 Pro получит гигантскую 5400 мАч батарею и сверхбыструю зарядку

Как стало известно, Realme активно работает над своим новым флагманским смартфоном — Realme GT 5 Pro.

Флагманский Realme GT 5 Pro получит мощную батарею и сверхбыструю зарядку
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Согласно утечкам, эта модель будет оснащена мощной батареей на 5400 мАч и получит поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Кроме того, устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Realme GT 5 Pro будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, который ожидается к выпуску в октябре 2023 года.

Смартфон получит качественный изогнутый дисплей, который, как утверждается, будет поддерживать разрешение 2K и предлагать ультравысокую частоту обновления.

Одним из ключевых моментов нового устройства является его зарядка. Realme GT 5 Pro будет поддерживать новый стандарт быстрой зарядки UFCS, разработанный Китайской ассоциацией стандартов связи.

Данный стандарт предназначен для использования всеми производителями смартфонов, независимо от их бренда или операционной системы.

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