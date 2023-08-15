Опубликовано фото одной из первых галактик Вселенной

Ученые официально представили фотографию одной из самых ранних галактик Вселенной. На снимке она выглядит как красная капля на черном фоне.

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Объект получил название галактика Мэйзи. Телескоп «Джеймс Уэбб» смог увидеть ее такой, какой она была через 390 миллионов лет после Большого Взрыва.

Результаты исследования показали, что ранняя Вселенная была более «густонаселенной», чем считалось. Но идентифицировать древнейшие объекты весьма непросто. Как правило, ученые опираются на красное смещение – свет самых удаленных объектов из-за расширения Вселенной становится растянутым и смещается в красную часть спектра. Чем больше смещение, чем более удаленным и, соответственно, древним является объект.

Авторы нового исследования оценили красное смещение галактики Мэйзи с помощью фотометрии, то есть оценки яркости света, видимого через несколько фильтров. Затем они применили спектроскопический прибор телескопа «Джеймс Уэбб» NIRSpec. Результаты показали, что красное смещение составляет 11,4. Это значит, что свет галактики шел до Земли 13,4 миллиардов лет, сообщает Nature.