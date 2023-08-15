Apple ухудшит работу дешевых USB-C кабелей с новыми iPhone

Apple ухудшит работу дешёвых USB-C кабелей с новыми iPhone
Согласно утечкам, в предстоящей линейке iPhone 15 компания Apple заменит порт Lightning, используемый для зарядки и передачи данных, на USB-C.
Данный шаг является ответом на новое правило Европейского Союза, которое делает порт USB Type-C обязательным для смартфонов.
Однако утечки также указывают на наличие нового чипа Apple 3LD3. И хоть его точное назначение пока неясно, считается, что он может использоваться для шифрования передачи данных.
Этот чип также может ограничивать скорость зарядки. Аналитик Минг-Чи Куо ранее заявил, что для достижения более высоких скоростей зарядки на iPhone 15 пользователям потребуются сертифицированные кабели.
Возможно, чип 3LD3 будет использоваться для нахождения различия между сертифицированным кабелем Apple и другими совместимыми адаптерами.
В итоге, хоть USB-C кабели, которые есть у вас дома, вероятно, будут совместимы с iPhone 15, для полной функциональности вам может потребоваться кабель USB-C, созданный специально для iPhone.