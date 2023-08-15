Apple ухудшит работу дешевых USB-C кабелей с новыми iPhone

Согласно утечкам, в предстоящей линейке iPhone 15 компания Apple заменит порт Lightning, используемый для зарядки и передачи данных, на USB-C.

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Данный шаг является ответом на новое правило Европейского Союза, которое делает порт USB Type-C обязательным для смартфонов.

Однако утечки также указывают на наличие нового чипа Apple 3LD3. И хоть его точное назначение пока неясно, считается, что он может использоваться для шифрования передачи данных.

Этот чип также может ограничивать скорость зарядки. Аналитик Минг-Чи Куо ранее заявил, что для достижения более высоких скоростей зарядки на iPhone 15 пользователям потребуются сертифицированные кабели.

Возможно, чип 3LD3 будет использоваться для нахождения различия между сертифицированным кабелем Apple и другими совместимыми адаптерами.