Опубликованы первые «живые» фото планшета Xiaomi Mi Pad 6 Max

Накануне Xiaomi представила свой новый планшет — Mi Pad 6 Max.

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Новинка обладает впечатляющим 14-дюймовым экраном, что делает его размер сравнимым с ноутбуками. По сравнению с iPad дисплей нового планшета Xiaomi больше на 59%, а по сравнению с iPad Pro — на 10%.

MyDrivers

Девайс работает на базе Snapdragon 8+ и доступен в версиях с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища. Планшет также оборудован аккумулятором на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

MyDrivers