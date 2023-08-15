Опубликованы первые «живые» фото планшета Xiaomi Mi Pad 6 Max

Опубликованы первые «живые» фото гигантского планшета Xiaomi Mi Pad 6 Max
Накануне Xiaomi представила свой новый планшет — Mi Pad 6 Max.
Новинка обладает впечатляющим 14-дюймовым экраном, что делает его размер сравнимым с ноутбуками. По сравнению с iPad дисплей нового планшета Xiaomi больше на 59%, а по сравнению с iPad Pro — на 10%.
MyDrivers
Девайс работает на базе Snapdragon 8+ и доступен в версиях с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища. Планшет также оборудован аккумулятором на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.
MyDrivers
Для улучшения рабочего процесса, Mi Pad 6 Max поддерживает PC-версию WPS с тем же интерфейсом и макетом, что и на компьютере. Планшет также предлагает функцию Xiaomi Free Workbench, которая позволяет одновременно работать в четырёх окнах.
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