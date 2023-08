Apple заплатит пользователям старых iPhone за их замедление

После длительного судебного спора, начавшегося в 2017 году, Apple приближается к выплатам компенсаций за замедление работы iPhone с изношенными батареями. Компания согласилась на мировое соглашение, по которому она обязуется выплатить от $310 до 500 млн участникам суда, сообщает The Mercury News.

Мировое соглашение касается владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE первого поколения, которые подали заявку на компенсацию до октября 2020 года. По некоторым данным, общее число пострадавших составило 3 млн человек. Каждый из них может рассчитывать на получение около $65 компенсации.