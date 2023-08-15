Apple заплатит пользователям старых iPhone за их замедление

После длительного судебного спора, начавшегося в 2017 году, Apple приближается к выплатам компенсаций за замедление работы iPhone с изношенными батареями. Компания согласилась на мировое соглашение, по которому она обязуется выплатить от $310 до 500 млн участникам суда, сообщает The Mercury News.

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Судебный иск был подан после того, как стало известно, что Apple намеренно снижала производительность iPhone после обновления смартфонов до iOS 10. Компания утверждала, что это было необходимо для предотвращения случайных отключений устройств с деградировавшими аккумуляторами. Однако многие пользователи сочли это как запланированное устаревание, которое стимулировало покупку новых устройств.

Мировое соглашение касается владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE первого поколения, которые подали заявку на компенсацию до октября 2020 года. По некоторым данным, общее число пострадавших составило 3 млн человек. Каждый из них может рассчитывать на получение около $65 компенсации.