Xiaomi представила прыгающую сальто робособаку CyberDog 2

Xiaomi представила новую версию робособаки CyberDog 2, которая стала более умной, ловкой и похожей на настоящего питомца благодаря появившимся на голове двум ушкам. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Отмечается, что в основу дизайна CyberDog 2 легла порода доберман. При весе в 8,9 кг робособака способна передвигаться со скоростью до 1,6 м/с и выполнять различные трюки, такие как сальто назад. Она также может самостоятельно вставать после падения.

Робот обладает широким набором датчиков, среди которых RGB-камера, интерактивная камера на 13 Мп с поддержкой искусственного интеллекта, четыре датчика ToF, LiDAR, камера глубины сцены, ультразвуковой датчик и многие другие. Робособака способна распознавать лица, в том числе узнавать хозяина и посторонних, следовать за пользователем и реагировать на голосовые команды.

CyberDog 2 работает на процессоре NX Processor и двух сопроцессорах, которые обеспечивают высокую производительность в 21 Топс. Робот также поддерживает программирование с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам создавать свои собственные приложения для него.