На Кубани археологи обнаружили одну из древнейших в мире синагог
Фанагорийская археологическая экспедиция, ведущая раскопки на Кубани, обнаружила одну из древнейших в мире синагог. Анализ сохранившихся деталей ее убранства позволяет заключить, что она была построена на стыке тысячелетий и просуществовала не менее 500 лет. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Вольное дело".
"Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами на Таманском полуострове рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел. Находки прошлых лет - мраморные таблички 16 и 51 года нашей эры говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале I века нашей эры, что делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире", отметили в пресс-службе фонда.
Фанагорийская синагога представляет собой прямоугольное здание длиной 21 метр и шириной шесть метров. Это комплекс из двух помещений, площадь каждого из них - более 60 квадратных метров. Синагога отличалась богатым убранством: внутри сохранились мраморные колонны и столы для литургий. Ее стены были расписаны красками и облицованы плиткой, крыша выложена черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных. Синагога Фанагории просуществовала вплоть до середины VI века, когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а все здания сожжены.
Найденная синагога относится к эпохе "Второго Храма" - историческому периоду с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры. Центром религиозной жизни иудеев в этот период являлся второй Иерусалимский храм, построенный на месте первого Иерусалимского храма после его разрушения вавилонянами.
Все религиозные ритуалы проходили в храме, синагоги были большой редкостью и возводились представителями диаспоры, которые жили далеко от Иерусалима. Первые синагоги датируются III веком до нашей эры, а расцвет их строительства приходится только на III век нашей эры, поэтому синагога Фанагории является одной из самых ранних в мире.
О наличии в городе крупной иудейской общины уже в I веке нашей эры свидетельствуют также изображения менор на амфорах и надгробных камнях этого периода. Данные средневековых историков также подтверждают выводы о том, что иудеи составляли значительную часть населения города: византийский хронист VIII века Феофан и арабский географ IX века Ибн-Хордадбеха называли Фанагорию еврейским городом. Современные историки считают, что иудейская община Фанагория была так же многонациональна, как и сам город.