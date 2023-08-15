На Кубани археологи обнаружили одну из древнейших в мире синагог

Фанагорийская археологическая экспедиция, ведущая раскопки на Кубани, обнаружила одну из древнейших в мире синагог. Анализ сохранившихся деталей ее убранства позволяет заключить, что она была построена на стыке тысячелетий и просуществовала не менее 500 лет. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Вольное дело".

© Пресс-служба фонда «Вольное дело»

"Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами на Таманском полуострове рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел. Находки прошлых лет - мраморные таблички 16 и 51 года нашей эры говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале I века нашей эры, что делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире", отметили в пресс-службе фонда.

Видео дня

Фанагорийская синагога представляет собой прямоугольное здание длиной 21 метр и шириной шесть метров. Это комплекс из двух помещений, площадь каждого из них - более 60 квадратных метров. Синагога отличалась богатым убранством: внутри сохранились мраморные колонны и столы для литургий. Ее стены были расписаны красками и облицованы плиткой, крыша выложена черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных. Синагога Фанагории просуществовала вплоть до середины VI века, когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а все здания сожжены.

Найденная синагога относится к эпохе "Второго Храма" - историческому периоду с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры. Центром религиозной жизни иудеев в этот период являлся второй Иерусалимский храм, построенный на месте первого Иерусалимского храма после его разрушения вавилонянами.

Все религиозные ритуалы проходили в храме, синагоги были большой редкостью и возводились представителями диаспоры, которые жили далеко от Иерусалима. Первые синагоги датируются III веком до нашей эры, а расцвет их строительства приходится только на III век нашей эры, поэтому синагога Фанагории является одной из самых ранних в мире.