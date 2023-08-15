Apple увеличит минимальную оперативную память в новых MacBook

Apple активно работает над своими предстоящими чипами серии M3.

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Судя по многим отчётам, компания планирует запустить долгожданные Mac с данным процессором примерно в октябре 2023 года.

При этом инсайдеры продолжают делиться интересной информацией о грядущих новинках. Так, в Twitter-аккаунте Вадима Юрьева было указано, что грядущая линейка чипов M3 для Mac включает в себя варианты с 36 ГБ и 48 ГБ оперативной памяти.

Это даёт основания полагать, что базовый M3 будет оснащён 12 ГБ объединённой RAM. Для сравнения, начиная с M1 Apple предоставляла 8 ГБ RAM в качестве стартовой конфигурации.

Отсюда можно сделать вывод, что в будущем Apple может также представить свои MacBook с минимальным объёмом хранилища в 512 ГБ вместо текущих 256 ГБ.