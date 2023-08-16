Samsung улучшила ремонтопригодность Galaxy Flip 5

Автор YouTube-канала PBKreviews демонтировал новый Galaxy Z Flip 5 и оценил его ремонтопригодность. Напомним, Samsung Galaxy Z Flip 4, выпущенный в прошлом году получил оценку ремонтопригодности ниже среднего 4 баллов из 10 возможных.

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В опубликованном PBKReviews видео процесс демонтажа Galaxy Z Flip 5 проходит довольно легко. Демонтаж гаджета начинается со снятия задних панелей. Под ними находятся аккумуляторы. Верхний и нижний аккумуляторные блоки имеют клейкую прозрачную ленту, которые отрываются без особых усилий.

Нет необходимости применять изопропиловый спирт или использовать инструменты. И если бы производитель не припаял порт зарядки ко вторичной плате, ремонт Galaxy Z Flip 5 был бы ещё проще. Кроме того, чтобы после снятия матрицы понадобиться специальный клей, поэтому PBKReviews разбирал складной смартфон до конца.