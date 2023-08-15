Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков

Доля техники Apple на российском компьютерном рынке почти не изменилась, хотя официальные поставки в Россию прекратились еще в прошлом году. Такие данные представлены в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники, пишет газета «Известия».

В отчете сказано, что в первом полугодии 2023 года доля Apple в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5%. Соответственно, снижение к аналогичному периоду 2022 года составило менее 1 п.п. При этом в январе-июне данный показатель составлял 6,6% против 7% прошлого года, рассказал изданию сотрудник одного из ритейлеров.

Однако доля остальных крупных международных брендов техники существенно снизилась. К примеру, для Lenovo в первом полугодии 2023 года этот показатель составил 8,1% против 15,4% в 2022-ом, для Asus — 9,7% (против 17,8%), для Acer — 6,7% (было 13,7%) и так далее. Более того — доля на рынке HP с января–июня прошлого года уменьшилась до 3,8% с 21,3% — то есть более чем в 5,5 раза.