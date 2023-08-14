Обнаружены новые последствия загрязнения Мирового океана

Киты и дельфины теперь частично состоят из пластика из-за загрязнения Мирового океана. Таковы результаты США, опубликованного в журнале Environmental Pollution.

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Анализ показал, что у двух третей изученных морских млекопитающих микроскопические частицы пластика были обнаружены в их жировой ткани и легких. В исследовании оценивались образцы 32 млекопитающих, выловленных или выброшенных на берег на Аляске, в Калифорнии и Северной Каролине в период с 2000 по 2021 год — всего было изучено 12 видов животных, в том числе морской заяц.

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Ученые и ранее заявляли, что загрязнение пластиком влечет за собой серьезные последствия для дикой природы океана, но новое исследование показывает, что при попадании в организм микропластик может проходить через пищеварительный тракт животных и по пути оседать в тканях.

«Помимо прочих проблем, с которыми сталкиваются морские животные — изменение климата, загрязнение окружающей среды, шум, попадание больших кусков пластика в желудки — теперь стало ясно, что его мелкие частицы также усваиваются. Теперь они частично состоят из пластика», — заявил автор исследования, аспирант пятого курса Морской лаборатории Дьюкского университета Грег Меррилл-младший.

Пока точно неизвестно, какое влияние пластик окажет на морских млекопитающих, но не исключено, что он может быть опасен для эндокринной системы. В исследовании говорится, что пластмассы потенциально действуют как имитаторы гормонов и нарушают работу эндокринных желез. Авторы работы заявили, что размеры найденных в тканях частиц пластика составляли от 198 микрон до 537 микрон. Для сравнения, диаметр человеческого волоса — около 100 микрон.