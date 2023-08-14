Acer представила новый монитор

Подключение к периферии осуществляется через HDMI (2.0) и DisplayPort (1.2), а также аудиовыход, два порта USB 3.0 и USB-B для подключения внешних устройств. С таким набором можно не задумываться о приобретении дополнительных переходников. Кроме того, производитель не забыл про встроенные стереодинамики мощностью 2 Вт, и монитор обеспечивает качественное воспроизведение звука без необходимости подключения дополнительной стереосистемы.

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Новинка сделана в классическом тонкорамочном исполнении. Это сделано специально для удобства при использовании сразу нескольких мониторов или же создании видеостены.

Регулировка наклона экрана позволяет настраивать монитор в пределах от -5° до 35°, изменять высоту расположение на 150 миллиметров, а также поворачивать на 360° в поисках оптимального угла обзора. Для дизайнеров будет полезна функция поворота экрана на 90°, что дает возможность переключаться между альбомной и портретной ориентацией экрана в зависимости от задач.

Максимальное разрешение монитора – 3840x2160 (4K UHD). При этом время отклика составляет всего 4 мс не дает эффекта размытия для движущихся объектов на экране, что особенно важно при выполнении творческих задач вроде редактирования и монтажа видео.

Основные характеристики: