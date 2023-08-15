Xiaomi представила бюджетный флагман Redmi K60 Ultra
Китайская компания Xiaomi на большой летней презентации представила новый смартфон в своем бюджетном суббренде Redmi K60 Ultra.
Аппарат выделяется двумя главными фишками, которые до этого не применялись в линейке: полная защита от влаги и пыли по стандарту IP68 и 24 Гб оперативной памяти.
Места для хранения при этом предусмотрено от 256 Гб до 1 Тб версии UFS 4.0.
Девайс компонуется OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и частотой ШИМ 2880 Гц.
Построен гаджет на флагманской платформе чипсета Dimensity 9200+ от MediaTek.
Основной модуль камеры тройной: 50-мегапиксельный главный сенсор Sony IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS, "ультраширик" на 8 Мп, и макро-датчик на 2 Мп. Разрешение фронталки равно 20 Мп.
Цена Redmi K60 Ultra в Китае стартует с отметки 2600 юаней (около 35 тысяч рублей). На других рынках, скорее всего, как это было с предыдущими моделями серии Redmi K, смартфон поступит под другим названием.