Xiaomi представила бюджетный флагман Redmi K60 Ultra

Китайская компания Xiaomi на большой летней презентации представила новый смартфон в своем бюджетном суббренде Redmi K60 Ultra.

© Xiaomi

Аппарат выделяется двумя главными фишками, которые до этого не применялись в линейке: полная защита от влаги и пыли по стандарту IP68 и 24 Гб оперативной памяти.

Места для хранения при этом предусмотрено от 256 Гб до 1 Тб версии UFS 4.0.

Девайс компонуется OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и частотой ШИМ 2880 Гц.

Построен гаджет на флагманской платформе чипсета Dimensity 9200+ от MediaTek.

Основной модуль камеры тройной: 50-мегапиксельный главный сенсор Sony IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS, "ультраширик" на 8 Мп, и макро-датчик на 2 Мп. Разрешение фронталки равно 20 Мп.