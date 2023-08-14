В водах Антарктики обнаружили новый вид животных с двадцатью конечностями

Ученые нашли в водах Антарктики существо с 20 конечностями, которое оказалось новым видом морских животных. Об этом сообщает Invertebrate Systematics.

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Во время экспедиций в Южный океан между 2008 и 2017 годами ученые искали группу морских животных, известных как Promachocrinus и представляющих собой бесстебельные морские лилии. Promachocrinus — это крупные морские животные, которые обитают на глубинах от 20 до 1981 метра и имеют инопланетный вид.

В ходе исследований ученые собрали восемь экземпляров этих животных и обнаружили новый вид: Promachocrinus fragarius. Из-за характерной формы тела ученые назвали его клубничной морской лилией.

Этот вид имеет 20 конечностей, исходящих из центрального тела, по форме напоминающего клубнику. Он может быть окрашен в пурпурный или темно-красный цвета. У неизвестного ранее животного два типа конечностей. Нижние — короткие, полосатые и упругие, а верхние — мягкие.

Клубничная морская лилия была найдена на глубинах от 66 до 1170 метров. Новый вид был идентифицирован на основе формы тела и анализа ДНК.