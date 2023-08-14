Станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса

Камеры бортового телевидения СТС-Л, расположенные на станции «Луна-25», передали первые снимки из космоса. Они войдут в историю отечественной космонавтики, пишет пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что Институт космических исследований РАН завершил экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции «Луна-25», выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тыс. км.

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Анализ показал, что все приборы полностью работоспособны и готовы к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично».

В госкорпорации пояснили, что на полученных со станции снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, а также на фоне Луны.