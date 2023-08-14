Ученые выяснили, как гипоксия влияет на продолжительность жизни

В ходе продолжительных исследований, направленных на изучение факторов, влияющих на продолжительность жизни млекопитающих, выяснилось, что хроническая гипоксия, или снижение уровня кислорода в воздухе, активирует гены, связанные с долголетием у мышей. Об этом в интервью kp.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тышковский.

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«Также известно, что хроническая гипоксия достоверно продлевает жизнь, например, круглым червям. А буквально несколько месяцев назад другая группа ученых показала, что гипоксия увеличивает продолжительность жизни мышам с синдромом ускоренного старения — прогерией. Осталось узнать, сможет ли она превратить в долгожителей обычных, здоровых мышей», — продолжил ученый.

Он подчеркнул, что если подтвердится, что хроническая гипоксия продлевает жизнь млекопитающим, у людей появится дополнительная причина проводить отпуск в горах, где воздух более разрежен.