Четыре самых глупых войны в истории человечества

История знает немало кровопролитных, значимых военных конфликтов — и ничуть не меньше глупых, бессмысленных войн, начатых по нелепой причине. Портал military.com рассказал о самых глупых войнах в истории человечества.

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Кондитерская война

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Кондитерская война стала первой военной интервенцией Франции на территории Мексики, и произошла она по весьма дурацкой причине. Французский шеф Ремонтель в 1828 году пожаловался королю Луи-Филиппу, что его кондитерскую разгромили мексиканские мародеры, и попросил монарха о помощи. Корона довольно быстро забыла об этой просьбе… Но внезапно вспомнила о ней десять лет спустя. Французский монарх потребовал мексиканское правительство выплатить заоблачную компенсацию — и Мексика, конечно же, отказалась. После этого французские война организовали блокаду мексиканской границы и захватили порт Веракрус.

Пожалуй, самое грустное в Кондитерской войне — это тот факт, что никого, на самом деле, не волновала судьба несчастного кондитера. Королю Франции нужны были только деньги. Мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта Анна оставил пенсию и вернулся в строй, чтобы отбить нападение французов, но это не помогло. Франция оккупировала порт, пока Мексика не согласилась заплатить деньги. Правда, после вывода войск мексиканцы не спешили выполнять договоренность, что привело к еще одному вторжению в 1861-м.

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Война за ухо Дженкинса

В 1731 году испанские власти задержали британского торговца по имени Роберт Дженкинс из-за обвинения в провозе контрабанды. Испанцы конфисковали груз Дженкинса и зачем-то, без малейшей на то причины, отрезали его ухо. Восемь лет спустя Великобритания занялась поисками подходящего предлога для того, чтобы силой выдворить Испанию из Карибского бассейна и Южной Америки — и корона его нашла. Нелепая месть за отрезанное ухо случайного торговца оставила после себя 25 000 жертв и почти 5 000 потерянных кораблей. Однако война была не главной причиной потерь: войска обеих стран страдали от болезней. Почти каждая британская атака заканчивалась провалом из-за тропических лихорадок, да и контратаки испанцев проходили так же плохо.

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Опиумные войны

Первое правило заработка денег — это поиск спроса и создание предложения. В конце 1830-х британцам хотели заполучить китайский чай, шелка и другие продукты, но Китай не слишком интересовался британскими товарами. Иными словами, сложился торговый дефицит. И чтобы исправить его, Великобритания создала в Китае горячий спрос на опиум, после чего сама же предложила свой импорт.

Китай, мягко говоря, не оценил этот ход. Местные власти прибегли к помощи военных для насаждения строгих запретов на наркотик и поимки британских контрабандистов; страна отчаянно пыталась отвадить население от наркотической зависимости и предотвратить обесценивание валюты. Британия ответила взаимностью и заставила Китай ежегодно принимать 7 000 тонн опиума, по сути, под дулом ружья. Кроме того, китайцам пришлось открыть пять портов для британских кораблей и отдать Гонконг.

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Война супника

Название этой войны описывает не столько причину конфликта, сколько его феерическое завершение. Северные Нидерланды на протяжении более чем века были независимой республикой, пока южная часть Нидерландов находилась под властью Священной Римской империи. Но однажды, в 1784 году, император внезапно решил открыть южные порты для торговли по реке Шельде, которая была отрезана северной территорией.

Император мог просто попросить Нидерланды о сотрудничестве, но вместо этого он отправил по реке группу кораблей, в которую вошел триумф тогдашнего судостроения — Le Louis. Римскую армаду встретил голландский военный корабль под названием Dolfjin. Он совершил выстрел в направлении Le Louis, но снаряд никого не ранил: он попал в супницу на борту корабля. После этого экипаж моментально сдался. Нидерланды спасены, правитель Священной Римской империи недоволен.