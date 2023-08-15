Как превратить старый телефон Android в камеру видеонаблюдения

Бывают ситуации, когда нормальной работе или отдыху мешает беспокойство. Например, когда вы оставили в пустой квартире собаку или кота, склонных похулиганить, или подозреваете, что кто-то таскает из вашего офиса бумагу для принтера, пока вас нет. Есть простой способ установить камеру наблюдения, чтобы быть в курсе событий.

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Чтобы иметь возможность одновременно работать и следить, к примеру, за питомцем в ветеринарном воротнике, можно воспользоваться одним из старых телефонов на базе Android, которые наверняка лежат где-то в ящике, и приложением DroidCam.

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Как использовать старый телефон Android в качестве камеры видеонаблюдения

Вам понадобится телефон Android (работающий под управлением версии 5.0 и выше), шнур питания для телефона, приложение DroidCam и веб-браузер, подключенный к той же сети, что и телефон.

1. Откройте магазин приложенийОткройте Google Play Store на Android-устройстве.

2. Установите DroidCamНайдите приложение DroidCam и нажмите «Установить».

3. Запустите DroidCam

Убедитесь, что ваше устройство Android подключено к той же сети Wi-Fi, что и компьютер или ноутбук, на который вы хотите получать изображение с камеры, и откройте приложение. Когда оно запустится, на экране вы увидите адрес для подключения из браузера.

4. Получите доступ к видеопотоку DroidCam

На экране отображается IP-адрес и порт, который необходимо использовать для доступа к камере. Введите в веб-браузере http://SERVER:4747/video (где SERVER — это IP-адрес, отображаемый DroidCam), и вы получите видео с камеры.

Бесплатная версия приложения поддерживает разрешение 240p или 480p. Чтобы получить разрешение 720p и 1080p, придется приобрести pro-версию приложения (DroidCamX), которая добавляет звук, режим HD и SmoothFPS для более стабильного видео. Тем не менее, чтобы наблюдать за детьми или домашними животными или просто за помещением в ваше отсутствие, бесплатная версия хорошо подойдет.