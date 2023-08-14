Один из создателей космической программы «Буран» умер в лифте в Москве

Николай Губернаторов, один из создателей космической программы «Буран», скончался на 77-м году жизни. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел 10 августа, но журналисты узнали о нем только в понедельник, 14 августа.

Инженер вместе с супругой возвращался домой после выписки из больницы. Во время поездки в лифте мужчина почувствовал недомогание.

Жена попыталась оказать ему первую помощь, но ее усилия не увенчались успехом: прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть Губернаторова.

Похороны инженера состоятся 14 августа. Место похорон не называется.

Николай Губернаторов последние несколько десятилетий работал ведущим инженером в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева.