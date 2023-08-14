Xiaomi выпустила новое поколение браслетов Mi Band с большим экраном

Xiaomi провела презентацию, на которой представила фитнес-трекер Band 8 Pro. Новинка получила увеличенный экран и улучшенный датчик физической активности по сравнению с предшественником.

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Band 8 Pro оснащается AMOLED-экраном диагональю 1,74 дюйма с разрешением 480х336 пикселей и частотой обновления 60 Гц, что на 0,1 дюйма и 30 Гц больше, чем у предшественника.

По заявлениям Xiaomi, новинка способна проработать от одного заряда до 14 дней или до 6 дней с включенным режимом Always-on Display.

Новый фитнес-браслет оснащен усовершенствованным оптическим датчиком для измерения пульса и уровня насыщенности кислородом крови, а также NFC-чипом и GPS-приемником для построения карты тренировок. Для любителей спорта в Band 8 Pro предусмотрено более 150 режимов тренировок и защита от воды 5 ATM.

Толщина устройства составила 9,9 мм, а вес браслета — 22,5 грамма. Стоимость Xiaomi Band 8 Pro в Китае составит 399 юаней (около 5,4 тыс. руб.). О доступности новинки в России пока не сообщается.