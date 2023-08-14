Xiaomi показала конкурента гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold5

Xiaomi провела презентацию, на которой представила флагманский складной смартфон Mix Fold 3, который, по заявлениям компании, способен выдержать более 500 тыс. складываний. Это примерно на 300 тыс. больше, чем у ближайших конкурентов.

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Новинка получила внешний AMOLED-экран диагональю 6,56 дюйма с разрешением Full HD+ и внутренний гибкий LTOP OLED-экран 8,03 дюйма SAMSUNG E6 с 2K-разрешением. В обоих случаях дисплеи выдают яркость до 2600 нит и работают при частоте обновления до 120 Гц.

Mix Fold 3 оснастили блоком из четырех основных камер, над оптимизацией которых Xiaomi работала совместно с инженерами Leica. Основной сенсор Sony IMX800 с разрешением 50 Мп имеет поддержку оптической стабилизации (OIS), который также имеется в двух 10-мегапиксельных телеобъективах с трех- и пятикратным увеличением. Причем последний выполнен в виде перископа. Также в смартфоне есть ультраширокоугольный датчик на 12 Мп и пара фронтальных камер для двух экранов по 20 Мп каждая.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 в комбинации с оперативной памятью LPDDR5X емкостью до 16 ГБ и внутренним накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную — на 50 Вт. Также заявлено наличие в Xiaomi Mix Fold 3 чипов Surge G1 и Surge P2, которые отвечают за эффективное распределение энергии.

Отдельно отмечается, что задняя панель смартфона в черной версии выполнена из материала с керамическим волокном под названием Dragon Scale Fiber, благодаря которому корпус стал прочнее, чем если бы использовалось стекло. Толщина Mix Fol 3 в разложенном состоянии составляет 5,26 мм, а в сложенном — 10,96 мм.