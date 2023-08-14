Магнитные бури сегодня 14 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Обычно магнитные бури случаются 5-6 раз в год и длятся по 2-3 дня. Они оказывают сильное влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека. Магнитные бури не опасны для чужой жизни, но могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей или вызвать электромагнитные помехи в работе электрических систем, включая транспорт и сети связи.

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Именно поэтому так важно знать, какой прогноз магнитных бурь ожидается на сегодня.

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Подробнее о прогнозе магнитных бурь на 14 августа — в материале «Рамблера».

Что такое магнитные бури

Магнитными бурями принято называть сильные возмущения магнитной сферы или магнитосферы Земли, на которую оказывают воздействие удары солнечного ветра. Когда говорят о магнитосфере, то имеют в виду невидимую оболочку, которая окружает Землю и таким образом защищает ее от солнечной радиации. На магнитосферу воздействует солнечный ветер — ионизированные частицы, разлетающиеся от Солнца со скоростью 400 км/сек.

В тот момент, когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного света начинает увеличиваться, а давление магнитной оболочки Земли — меняться. Поле солнечного ветра взаимодействует с магнитным полем Земли и передает часть своей энергии в магнитосферу. Это приводит к тому, что магнитосфера сжимается. Движение плазмы через нее ускоряется, и увеличиваются силы электрических течений. Так и возникают перепады давления — магнитные бури.

Воздействие магнитных бурь на Землю называют космической погодой. Она может вывести из строя следующие важные системы:

Электросети. При сильной магнитной бури происходят масштабные сбои в электросетях и отключается электричество.

Сети связи. Из строя могут выйти средства коммуникации, которые использую высокую частоту — 3-30 МГц.

Навигационные системы. Из-за распространения радиоволн в атмосфере с переменным успехом могут работать системы вроде GPS.

Спутники. При магнитной буре они могут не только внезапно изменить скорость, но и выйти из строя.

Чем опасны для человека

Магнитные бури не только выводят из строя электронику, но и может негативно повлиять на здоровье человека. Согласно исследованиям, в период магнитных бурь от инфаркта миокарда и инсульта умирает большее количество людей.

Кроме того, магнитные бури могут:

Замедлить капиллярный кровоток и тем самым спровоцировать кислородное голодание тканей.

Спровоцировать бессонницу.

Привести к сильным мигреням.

Вызвать тахикардию.

Сильно повысить или понизить артериальное давление. Именно поэтому магнитные бури могут быть особенно опасны для гипертоников и гипотоников.

Прогноз магнитных бурь 14 августа 2023

14 августа в понедельник не ожидается сильных возмущений и геомагнитной активности. Геомагнитное поле должно остаться на спокойном уровне. Магнитные бури оцениваются в 1 балл, а это означает, что день будет благоприятным. За последние сутки на Солнце произошли вспышки класса C, максимальная из которых — С6,62. Подобные вспышки мало влияют на состояние Земли. В понедельник на Солнце могут произойти вспышки среднего класса M, но с небольшой вероятности.

Вероятности шторма в понедельник:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса M — 25%.