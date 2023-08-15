Эксперты NASA спрогнозировали рекордную жару в 2024 году

По прогнозам ученых, существует 50%-ная вероятность того, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. При этом 2024 год может оказаться еще жарче.

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На данный момент 2023 год признан третьим самым теплым в истории. Но его место в рейтинге может измениться по результатам последующих месяцев.

«Практически наверняка, с вероятностью более 99%, 2023 год войдет в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдений, и почти с 50% вероятностью станет самым теплым за всю историю», – заявила главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Сара Капник.

Директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт отметил, что 2024 год может оказаться еще более теплым, чем 2023. Причина заключается в климатическим явлении Эль-Ниньо. Это колебания температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо оказывает глобальное влияние на климат, принося с собой потепление, а также экстремальные стихийные бедствия.

По прогнозу Шмидта, в 2024 году воздействие Эль-Ниньо достигнет пика. Поэтому многие температурные рекорды, установленные в 2023 году, могут быть побиты.

Июль 2023 года уже признали самым жарким за 174 года. Средняя температура поверхности была на 1,12 градуса Цельсия выше средней. Температура Мирового океана также достигла рекордно высокого уровня, сообщает AFP.