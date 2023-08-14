Хакер выставил на продажу базу из 760 тысяч учетных записей Discord

На теневой форум была выставлена на продажу база данных пользователей Discord.io. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации» российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете DLBI.
Неизвестный продавец предлагает купить базу данных зарегистрированных пользователей и доступ к серверу Discord.io — стороннему интерфейсу для популярного мессенджера Discord. По словам продавца, база содержит 760 тыс. записей, включая адреса электронной почты, хешированные пароли и другие данные пользователей.
Продавец предоставил тестовый образец базы данных, который был проверен экспертами по кибербезопасности. Оказалось, что тестовые логины действительные и соответствуют реальным пользователям Discord. Это означает, что база данных может быть использована для фишинга, спама или других мошеннических действий.
Представители Discord пока никак не прокомментировали ситуацию. Пользователям discord.io рекомендуется сменить свои пароли и включить двухфакторную аутентификацию для своих Discord-аккаунтов.