Хакер выставил на продажу базу из 760 тысяч учетных записей Discord

На теневой форум была выставлена на продажу база данных пользователей Discord.io. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации» российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете DLBI.

© Unsplash

Неизвестный продавец предлагает купить базу данных зарегистрированных пользователей и доступ к серверу Discord.io — стороннему интерфейсу для популярного мессенджера Discord. По словам продавца, база содержит 760 тыс. записей, включая адреса электронной почты, хешированные пароли и другие данные пользователей.

Продавец предоставил тестовый образец базы данных, который был проверен экспертами по кибербезопасности. Оказалось, что тестовые логины действительные и соответствуют реальным пользователям Discord. Это означает, что база данных может быть использована для фишинга, спама или других мошеннических действий.