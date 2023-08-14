В России получен первый в мире генно-отредактированный кролик

"В геном животного не надо вводить никаких новых генов, никаких вирусных конструкций для их доставки,- говорит Глеб Косовский. - В этой технологии не случайно, а адресно, именно там, где нам нужно, мы редактируем функцию гена, отвечающего за массу. А конкретно, речь идет о нокауте гена, то есть о его удалении, что приводит к увеличению активности некоторых метаболических путей, связанных с липидным обменом. Это позволяет добиться эффекта, не вводя в организм ничего чужеродного".