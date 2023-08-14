В России получен первый в мире генно-отредактированный кролик
Первого в мире генно-отредактированного кролика получили ученые НИИ Пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева в кооперации с Институтом биологии гена РАН. Новорожденной дали имя Родная. Она на 50% крупнее, чем сверстники.
"Сразу подчеркну, что это не трансгенное животное, которые вызывают опасения у общественности, а именно генно-отредактированное, - сказал "РГ" руководитель проекта доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Глеб Косовский. - В чем отличие? Предложим, вам надо увеличить массу животного. Известен ген, который за это отвечает. Так вот, при трансгенной технологии в геном животного встраивается второй аналогичный ген. Причем для доставки применяется специальная вирусная конструкция. Два одинаковых гена работают в тандеме и дают прирост массы".
Вроде бы здорово, но эта технология имеет существенные недостатки. Во-первых, новый ген встраивается случайным образом в любое место генома, а потому может нарушаться работа других генетических ансамблей. Во-вторых, наряду с новым геном в организм животного попадает участок чужеродного вирусного генома, который используется для доставки. Именно эти минусы называют противники трансгенных животных, протестуя против массового использования данного метода.
Примененное российскими учеными генное редактирование, за которое в 2012 году была вручена Нобелевская премия, работает совсем на другом принципе.
"В геном животного не надо вводить никаких новых генов, никаких вирусных конструкций для их доставки,- говорит Глеб Косовский. - В этой технологии не случайно, а адресно, именно там, где нам нужно, мы редактируем функцию гена, отвечающего за массу. А конкретно, речь идет о нокауте гена, то есть о его удалении, что приводит к увеличению активности некоторых метаболических путей, связанных с липидным обменом. Это позволяет добиться эффекта, не вводя в организм ничего чужеродного".
В мире с помощью этого метода на данный момент удалось получить отдельные экземпляры крыс и мышей. Российские ученые сумели создать первого в мире генно-отредактированного кролика по конкретному гену - системному регулятору липидного обмена. Путь от задумки до воплощения занял около года.
«Он был трудным. Прежде чем на свет появилась Родная, у нас было более 700 неудачных экспериментов, - рассказывает Глеб Косовский. - Мы работали с конкретным геном липидного обмена, от которого зависит состав полезных полиненасыщенных кислот, не вызывающих атеросклероз. В итоге мясо будет более сочное и вкусное, напоминающее знаменитую мраморную говядину. Причем, если средний вес новорожденных крольчат составляет 60-70 г, то наша "девочка" весила более 100 г".
Разработанную российскими учеными технологию можно использовать не только для сферы животноводства, но и в медицине для изучения различных патологий и лечения болезней человека.