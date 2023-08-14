Зубы динозавра нашли на стройке в Москве

Останки доисторических животных, предположительно, нашли рабочие на строительстве подземной парковки в столичном районе Митино, сообщает Telegram-канал Mash. На место вызваны сотрудники экстренных служб.

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По данным канала, в числе находок зубы динозавра, чешуя и кости вымершей рептилии, а также раковина моллюска. Рабочие утверждают, что останки блестят и светятся.

Ранее сообщалось, что египетские палеонтологи открыли вымерший вид китов, живший на Земле около 41 млн лет назад. Новый вид считается одним из самых маленьких по размеру и старейшим из предков современных обитателей океана. Он получил название Tutcetus rayanensis — в честь египетского фараона Тутанхамона и района Вади Эр-Райян, в котором были найдены окаменелости кита.