Google заявила, что совершила крупный прорыв в области ИИ

Компания Google заявила, что совершила крупный прорыв в области искусственного интеллекта, который может значительно снизить влияние полетов на климат.

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Длинные белые линии, оставленные самолетами в небе, называются шлейфовыми облаками, которые образуются в результате конденсации дыма и пыли, выбрасываемых самолетами, в кристаллы льда на больших высотах.

Такие облака иногда затемняют небо и блокируют тепло Земли, способствуя глобальному потеплению. По данным Организации Объединенных Наций, на облака, остающиеся после самолетов, приходится более одной трети воздействия полетов на глобальное потепление.

Если воздушному судну удастся избежать районов, склонных к образованию облаков, можно уменьшить воздействие на глобальное потепление. Для достижения этой цели исследователи Google использовали технологию искусственного интеллекта, собирали спутниковые снимки, данные о погоде и траектории полета и передавали их в систему искусственного интеллекта, которая может предоставить пилотам маршруты, чтобы избежать скопления таких облаков.