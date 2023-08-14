Samsung начнет выпуск изогнутых 57-дюймовых мониторов Odyssey Neo G9

Компания Samsung анонсировала игровой монитор Odyssey Neo G9 с наибольшей диагональю в линейке изогнутых экранов компании - 57 дюймов. Также новинка получит рекордную частоту обновления изображения в 240 Гц. Разрешение панели Dual UHD составит 7680x2160 точек.

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Особенностью монитора будет его поддержка технологий HDR 10+ и AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечит высококачественное изображение с динамичным диапазоном и плавными кадрами. Радиус кривизны экрана составляет 1000R, что добавит впечатления погружения от игрового процесса.

Помимо этого, монитор получит подсветку Quantum Mini LED и RGB-подсветку. Он также будет оборудован интерфейсом DisplayPort 2.1 с увеличенной пропускной способностью.

Важно отметить, что монитор Odyssey Neo G9 будет поддерживать платформы Gaming Hub и Samsung Smart Hub, что позволит пользователям получить доступ к различным облачным игровым сервисам, таким как Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube и другим.