В Японии выпустили капсулы для сна в вертикальном положении

Компания в Японии выпустила специальные капсулы, в которых люди могут спать стоя, пишет Oddity Central.

© Koyoju Plywood Corporation

Капсулы получили название Giraffenap. В них сотрудники одной японской компании смогут немного поспать во время рабочего дня, чтобы улучшить концентрацию и эффективность работы. По словам создателей устройства, они сделали его вертикальным, чтобы кабина занимала как можно меньше места в офисах.

Каждая капсула для сна оснащена системой сигнализации, которую может установить пользователь, а так же точками опоры для различных частей тела: головы, ягодиц, икр и ступней, чтобы человек смог сохранить вертикальное положение во время сна. Кроме того, кабины оснащены системой регулировки высоты.