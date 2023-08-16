В России напечатали на 3D-принтере барабанную перепонку для шиншиллы

Ученые Сеченовского университета возвращают слух уникальным образом. Они напечатали на 3D-биопринтере аналог барабанной перепонки, который может излечить от хронических болезней среднего уха. Сейчас технологию испытывают на животных, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

© Сеченовский университет

На операционный стол шиншилла попала уже глухой. На месте барабанной перепонки у зверька дыра. У людей такое нарушение среднего уха называется «хронический гнойный средний отит». С этим диагнозом живут больше миллиона человек во всем мире.

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«Это большая проблема. Во-первых, это проводит к снижению слуха. Это приводит к болям в ушах. Это приводит к тому, что человек не может купаться в открытых водоемах: при любом попадании воды возникает гноетечение», – рассказал ассистент кафедры болезни уха, горла и носа Сеченовского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Михаил Свистушкин.

Ученые Сеченовского университета придумали, как заставить организм самостоятельно решить проблему. Вырастить новую барабанную перепонку помогает имплант.

«Будет прирастать этот лоскут. Он будет постепенно замещаться собственной соединительной тканью. Фактически таким образом перфорация через месяц закроется», – объяснил Михаил Свистушкин.

Печатают его ученые на 3D-биопринтере прямо в университете. Биочернила изготавливают тоже здесь. Это сложная многокомпонентная субстанция, которая заставляет организм регенерировать клетки.

«В состав биочернил входят, конечно же, клеточные сфероиды. По сути, это плотные шарики из клеток, которые являются единицами формообразующими, регенерирующие новые ткани. Выгладит это так: это что-то, по сути, желеподобное, что набрано в картридж для печати», – сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета Минздрава России Полина Бикмулина.

Биопринтер позволяет напечатать сразу несколько аналогов барабанных перепонок. На печать одного импланта для уха шиншиллы уходит меньше минуты.

«Если говорить о барабанной перепонке для человека, то, естественно, время будет немножко дольше, но все равно это порядка нескольких минут», – подчеркнула Полина Бикмулина.