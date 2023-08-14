Представлен планшет Vivo Pad Air

Пару дней назад в Китае состоялась презентация нового планшета Vivo Pad Air. Во время объявления компания не раскрыла подробные характеристики, цены и информацию о доступности. Теперь все подробности о новинке стали известны.

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Дисплей

Vivo Pad Air оснащён 11,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,8K (2800×1840 пикселей), частотой обновления 144 Гц, и соотношением сторон 3:2. Максимальная яркость достигает 500 нит. Поддерживается 10-битный цвет и цветовая гамма P3.

Аппаратная основа

За производительность новинки отвечает 7-нм процессор Qualcomm Snapdragon 870, GPU Adreno 650, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 512 ГБ ПЗУ UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора достигает 8500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

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Прочее

Кроме того, Vivo Pad Air получил 8-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную селфи-камеру, четыре динамика, поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax, Bluetooth v5.2, а также стилуса Pencil 2 и клавиатуры. Планшет работает под управлением Android 13 и OriginOS 3.0, специальной оболочки, разработанной для планшетов. Размеры: 259,73×176,00×6,67 мм, вес – 530 грамм.

Доступность, цвета, цены

Продажи Vivo Pad Air стартуют с 18 августа. Планшет доступен в трёх цветах: Free Blue, Brave Pink и Easy Silver.

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Vivo Pad Air доступен в следующих версиях: