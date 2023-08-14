Энтузиаст собрал космический игровой компьютер

Моддер modsbyben при поддержке AMD и Bethesda представил эксклюзивный компьютер, дизайн которого был вдохновлен космическими кораблями из игры Starfield. Об этом сообщает портал WCCFtech.

© AMD/Bethesda

Как признался энтузиаст в ролике, опубликованном на его YouTube-канале, ему написали представители компании AMD с предложением создать компьютер, который бы отражал атмосферу Starfield и при этом демонстрировал высокую производительность. Данный ПК создавался в том числе в качестве экспоната для проходившей с 10 по 13 августа выставки Quakecon.

Modsbyben решил создать корпус, который бы ощущался как часть игрового мира, в котором игроки могут создавать свои космические корабли. Для этого он использовал материнскую плату MSI MAG X670E Tomahawk WiFi и процессор AMD серии Ryzen 7000, а также добавил множество деталей, имитирующих элементы космического корабля. Процесс создания уникального компьютера был показан на канале энтузиаста.