На Сатурне заметили следы мегаштормов

На Сатурне обнаружили признаки мегаштормов, способных продолжаться столетиями и оставлять длительные масштабные последствия в атмосфере. Исследование провели астрономы из Калифорнийского и Мичиганского университетов.

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Ученые проанализировали радиоизлучение планеты и обнаружили долгосрочные сбои в распределении газообразного аммиака.

Согласно данным исследования, мегаштормы происходят на Сатурне каждые 20-30 лет. Они похожи на земные ураганы, хотя значительно крупнее. При этом остается неизвестным, что именно вызывает штормы в атмосфере Сатурна, состоящей в основном из водорода и гелия с незначительными количествами метана, воды и аммиака.

Авторы исследования применили современные телескопы, чтобы поймать радиоизлучение из глубин планеты. Это позволяет понять, какие процессы происходят под внешним слоем облаков. Ученые могут отследить такие явления, как перенос тепла, образование облаков и конвекцию в атмосфере.

Наблюдения указали на аномалии в концентрации газообразного аммиака в атмосфере. Ученые связали их с мегаштормами в северном полушарии Сатурна.

Так, концентрация аммиака оказалась ниже на средних высотах, но возрастала в глубоких слоях, лежащих на 100-200 км ниже. По мнению исследователей, аммиак переносится из верхних слоев атмосферы в нижние посредством процессов осаждения и повторного испарения. Такой эффект от мощного шторма может длиться сотни лет.

Исследование также показало, что Сатурн и Юпитер «удивительно непохожи» друг на друга, хотя оба состоят из газообразного водорода. Так, тропосферные аномалии на Юпитере оказались не связаны со штормами. Ученые отметили, что изучение газовых планет Солнечной системы позволит лучше понять свойства экзопланет у других звезд, сообщает Science Advances.