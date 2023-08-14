Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

«Роскосмос» сообщил, что первый самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации совершил посадку в строящемся аэропорту космодрома Восточный в понедельник, 14 августа.

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Уточняется, что самолет совершил тестовый полет. Была проведена проверка технической готовности взлетно-посадочной полосы.

«Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного», - уточнила государственная корпорация.

Подчеркивается, что самолет пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос») во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом.

Самолет был подготовлен к повторному вылету в аэропорту. Уточняется, что после непродолжительной стоянки он отправился в Благовещенск (Амурская область).